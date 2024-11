Lavori nelle strade danneggiate dalla pioggia 

Primo intervento di 120 mila euro per far fronte ai danni causati dalle piogge dei giorni scorsi. L’anticipazione decisa dal Comune che nel frattempo avvia le procedure per chiedere fondi alla Regione. «Se sarà necessario incrementeremo le somme messe a disposizione - ha detto il sindaco Ignazio Locci - siamo incessantemente al lavoro per porre rimedio ai danni causati alle strade rurali dalle violente piogge che non hanno risparmiato nemmeno le strade extraurbane». Tutte i percorsi interrotti perché pericolose per la viabilità, sono state riaperti. «Le strade che avevano priorità per presenza di persone e di aziende - ha precisato il sindaco - le abbiamo riaperte. Nel frattempo abbiamo ricevuto tante segnalazioni dai proprietari di immobili in campagna che hanno avuto gravi danni alle arterie stradali che permettono di raggiungere le case: meritano interventi di manutenzione». I primi fatti finora hanno interessato le strade di Su semafuru, Su Demagnu, Grutti Acqua, la penetrazione interna verso Cala Sapone, nuraghe Chirigu, la strada di collegamento Sant’Antioco Calasetta nella parte finale di Cala lunga e la messa in sicurezza della provinciale per Peonia Rosa. «In calendario abbiamo inserito una serie di interventi per situazioni precarie segnalate dai cittadini - ha aggiunto Locci – poi lavoreremo al rifacimento delle cunette». (s. g.)

