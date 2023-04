Lavori nelle strade, cambia la viabilità 

Lavori in corso a Monastir, dove è stato attivato il cantiere per la bitumazione di alcune vie del centro cittadino. I lavori di “riqualificazione viabilità centro urbano: bitumatura stradale” interesseranno la via Nuraminis, via San Giovanni, via Tirso, via Mulargia, piazza Sant’Antonio (da piazza Sant’Antonio a via Ussana) e via Alghero.

Il cantiere, avviato ieri, andrà avanti fino al 14 aprile prossimo: data prevista per l’ultimazione dei lavori, finanziati con fondi del bilancio comunale, nel quadro più generale di manutenzione e riqualificazione del centro cittadino di Monastir.

Il lavori di posa del nuovo manto stradale sono stati affidati dal responsabile dell’area Tecnica all’impresa Ca.gi.ma di Capoterra. La stessa che ha presentato richiesta per l’emissione di un’ordinanza per la limitazione della viabilità, in modo garantire il regolare svolgimento dei lavori, tutelando la circolazione e la sicurezza degli operatori. Da qui l’ordinanza della responsabile dell’area Vigilanza Francesca Onnis, che ha disposto il divieto di sosta sulle strade interessate dai lavori, fino alla conclusione del cantiere.

