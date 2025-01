Lavori nelle scuole elementari 

Nuovi infissi, illuminazione a led e un ascensore. Sono alcuni degli interventi previsti nel progetto di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e medie approvato dalla giunta comunale di San Vito guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi. L’ascensore della portata di 450 chili sarà installato nelle scuole elementari, sarà a velocità ridotta e consumerà un livello minimo di energia (sino a 500 watt).

Le scuole di San Vito furono progettate tra il 1934 e il 1937 mentre i lavori furono affidati nel 1939. L’inaugurazione avvenne alla fine della seconda guerra mondiale. Il fabbricato era stato progettato per una capienza di ben 634 alunni con dodici aule per una superficie che va da 48 ai 60 metri quadrati. Un edificio solido, con mura in pietrame granitico.

Diversi gli interventi di manutenzione (adeguamento alle norme di sicurezza) realizzati dal Comune che si sono succeduti negli anni. L’importo complessivo del progetto appena approvato è di duecentomila euro (finanziamento arrivato dalla Regione Sardegna). Tre mesi, infine, la durata prevista dei lavori dal momento in cui partiranno. (g. a.)

