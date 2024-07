Lavori nelle scuole, corsa contro il tempo 

La campanella tornerà a suonare nella scuola primaria di Santu Nigola a settembre. Un ritorno in classe per i piccoli studenti di Selargius per niente scontato, dopo mesi di stop e una serie di rinvii legati al cantiere di restyling in corso. «Dopo i tanti e comprensibili disagi, che nostro malgrado abbiamo in qualche modo fatto subire a genitori e studenti, la ditta che sta eseguendo i lavori ci ha assicurato la riapertura della scuola di via Leonardo Da Vinci per il nuovo anno scolastico», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Lunga chiusura

L’istituto è off limits dallo scorso novembre per lavori che sarebbero dovuti finire entro marzo. Per mesi però il cantiere è rimasto bloccato a causa di alcuni imprevisti emersi durante l’intervento, stallo legato al fatto che - essendo un progetto finanziato con il Pnrr - tutto deve passare tramite il Ministero, comprese le verifiche ulteriori richieste per poter proseguire e completare la ristrutturazione. Inevitabili le lamentele dei genitori degli studenti, trasferiti nella scuola di via delle Begonie sino a fine anno scolastico.

I lavori sono ripresi di recente nell’edificio dove manca l’ultimo step di ristrutturazione: i ripristini dei pilastri interni ed esterni, la sistemazione dell’impianto elettrico e la tinteggiatura. Interventi che, imprevisti permettendo dovrebbero concludersi entro fine agosto.

La promessa

«L’auspicio è che i tempi siano rispettati», dice l’assessore, «per consentire il rientro in sede atteso da tempo e slittato più volte a causa delle risposte tardive del Ministero che ci hanno costretto a fermare i lavori in corso nell’edificio, non sicuramente per negligenza dell’amministrazione che ha stanziato fondi propri per risolvere il problema. Ricordo inoltre che i lavori in questione rientrano nei tanti interventi portati avanti dalla scorsa consiliatura in tutti gli edifici scolastici presenti nel territorio comunale, grazie ai quali oggi possiamo dire con orgoglio di possedere uno dei patrimoni scolastici più efficienti e moderni di tutto l’hinterland».

Le altre scuole

Cantieri partiti anche in altre scuole. «In questi giorni sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'edificio dell'Infanzia di via delle Orchidee, e stiamo risolvendo un problema idrico nella scuola di Su Planu: tutti interventi che in accordo con i dirigenti abbiamo deciso di effettuare durante le vacanze estive per non intralciare il regolare svolgimento delle lezioni», spiega Argiolas.

Il prossimo anno dovrebbe risolversi anche il problema condizionatori nella scuola dell’infanzia di via Lussu, dove d’estate fioccano ogni anno le lamentele di alunni e genitori per il caldo nelle aule. «Non possono esserci istituti di serie B», ha lamentato di recente il consigliere di minoranza Riccardo Cioni chiedendo l’installazione di un impianto per l’aria fresca nella scuola. «L’intervento è previsto al secondo anno nel piano delle opere pubbliche», assicura l’assessore.

