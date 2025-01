Lavori nelle sale operatorie: «Informazioni poco trasparenti» 

«Con grande disappunto, trascorsi i tempi canonici, ci troviamo a dover segnalare il totale silenzio che ha accompagnato la nostra formale richiesta di accesso agli atti, registrata al Protocollo generale con il numero 2024/24012». Comincia così la lettera che Gianfranco Angioni, dirigente sindacale di Usb Sanità, ha spedito alla dg dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis. L’oggetto della missiva riguarda i lavori al Businco, l’ospedale oncologico accorpato al San Michele e di cui è imminente, stando alle dichiarazioni delle dirigenza aziendale, l’inizio della ristrutturazione delle sale operatorie. In ballo ci sono 9 milioni.

«Questo imbarazzante silenzio – ha scritto Angioni – ci costringe a esprimere la nostra forte preoccupazione riguardo alla gestione dei lavori, che che avverrà senza chiarezza su tempistiche e modalità. È inaccettabile che in un intervento così cruciale per la salute dei pazienti oncologici e che richiede rispetto per il diritto e la dignità della persona, ci si trovi di fronte a informazioni contraddittorie e poco trasparenti. Il timore dello smantellamento del Businco, pilastro nella cura di patologie gravi, si fa ogni giorno più concreto».

Il dirigente di Usb Sanità ha scritto ancora: «È inconcepibile che in questi mesi abbiamo dovuto assistere a un insolito cortocircuito di comunicazioni fuorvianti e contrastanti, vedasi anche la deliberazione del recesso del contratto alla ditta appaltante per la mancata predisposizione della valutazione sismica, che di fatto ha evidenziato lo slittamento dei lavori per il mancato completamento dell'iter procedurale. La mancanza di riscontri erode la fiducia nella vostra amministrazione e solleva inquietanti dubbi sulla serietà e sulla competenza con cui viene gestito questo progetto, finanziato con i fondi del Pnrr». Ancora: «In merito alla creazione delle nuove sale operatorie, abbiamo ampiamente suggerito di esplorare soluzioni alternative all'interno del Businco, indicandovi gli spazi abbandonati al secondo piano nell'ala B. A oggi, però, nulla è stato fatto. Ci aspettiamo – conclude Angioni – riscontri immediati e adeguati, nel pieno rispetto degli obblighi istituzionali e ci riserviamo ogni ulteriore azione di lotta e il diritto di portare questa problematica all'attenzione delle autorità competenti e degli organi di stampa già informati».

