Lavori nelle provinciali Il Comitato protesta 

Protesta del Comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita”. Ritiene che le quote stanziate dalla Provincia per intervenire sulla Sp 33 non siano sufficienti e occorrano ben altre azioni per mettere in sicurezza le strade, in condizioni disastrose. Per questo ha già avviato una raccolta firme e per domani un sit-in lungo le due strade provinciali. Sarà l’occasione per recuperare altre firme e dar voce ai tanti automobilisti. «Il Comitato vuole sensibilizzare affinché si intervenga nelle strade provinciali , non solo per la sistemazione delle buche, avvallamenti, banchine, protezioni e barriere, ma anche sulla realizzazione della bitumatura di tutta la pavimentazione della sede stradale». E mostrano più di una perplessità sullo stanziamento di 350mila euro dalla Provincia, messi a disposizione del Comune di Samugheo, affinché effettui lo studio di fattibilità e la gestione dei lavori per la Samugheo-Allai. Quindi spiegano: «Le criticità stradali non riguardano solo la Samugheo-Allai . Sulle strade provinciali è opportuno che intervenga l’Ente proprietario. Continueremo con la raccolta firme in tutti i paesi del Mandrolisai».

Alessia Orbana

