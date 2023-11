Lavori nelle cunette in attesa del restyling 

In vista dell’arrivo delle piogge, in viale Marconi si corre ai ripari. Come ogni anno gli operai hanno scavato le cunette a bordo strada, davanti all’ipermercato Carrefour, creando un grande fossato in modo da cercare di far defluire l’acqua in eccesso.

Ogni volta che piove infatti, il tombino straripa, quel tratto di strada si allaga e la Polizia locale è costretta a chiudere una carreggiata. Si cerca così di tamponare la situazione anche se non sempre funziona. A seconda dell’intensità delle precipitazioni, nemmeno le cunette riescono infatti a smaltire l’acqua e comunque il tombino scarica in strada.

Un problema che va avanti da anni e che non troverà soluzione fino a quando non cominceranno i lavori per il rifacimento dei sottoservizi. Sono compresi nell’intervento che dovrà portare avanti la Città Metropolitana nel tratto quartese dell’arteria, che prevede anche piste ciclabili, marciapiedi e striscia di verde oltre che una rotatoria all’altezza del Carrefour. Sarebbero dovuti iniziare in primavera, erano stati rimandati all’estate e poi a fine ottobre. Per ora però i cantieri non sono mai stati aperti, e tutto dovrebbe slittare all’anno prossimo. L’intervento era stato già criticato dai titolari delle attività commerciali della zona in previsione della riduzione dei parcheggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA