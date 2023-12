Lavori nelle case Area? Mancano i soldi 

I residenti delle case popolari di via Guido Rossa a Guspini temono per la stabilità dell’edificio. Nella richiesta di intervento inviata ad Area è sottolineato il pericolo rappresentato dalle ringhiere in ferro in via di cedimento, dagli infissi fatiscenti che non svolgono più la funzione di isolamento e dall’intonaco distaccato. L’ente regionale per l’edilizia residenziale ha risposto con un rifiuto. Area dice di non disporre delle risorse necessarie per la manutenzione straordinaria e trasferisce parte delle responsabilità agli assegnatari. La situazione è difficile: le crepe sono visibili sia dall’esterno che dall’intero dell’edificio e sulla vicenda interviene l’amministrazione comunale.

La delusione

«Abbiamo richiesto questi interventi perché temiamo il peggio, le condizioni dello stabile non sono buone», raccontano Gianni Luigi Cau e Bruna Ledda che da anni vivono nelle palazzine popolari di via Guido Rossa. Area – che nel 2019 è intervenuta senza tuttavia risolvere i problemi – ha comunicato che un prossimo intervento di risanamento è previsto, specificando però che attualmente mancano le risorse necessarie e proponendo opere di manutenzione ordinaria in funzione dell’urgenza dei singoli casi. Nel frattempo le richieste dei condomini sono state rispedite al mittente: le ringhiere in distacco perché arrugginite e gli infissi che non isolano più perché ricadrebbero nella manutenzione a carico degli inquilini. «Siamo arrivati in questo appartamento quando lo stabile aveva già vent’anni e gli infissi erano già in condizioni pessime. Oltretutto, la manutenzione che ci compete l’abbiamo sempre fatta. La sostituzione degli infissi non rientra sicuramente tra i nostri compiti», specifica Cau.

Il Comune

Le famiglie coinvolte chiedono l’intervento del sindaco e dell’amministrazione per un sopralluogo diretto, che dovrebbe essere previsto per oggi. «Per quanto il ruolo delle amministrazioni comunali sia quello di occuparsi delle graduatorie, non possiamo rimanere inermi di fronte a tanta noncuranza su tutto il patrimonio immobiliare di Area. Siamo più volte ricorsi all’intervento del Prefetto per sollecitare manutenzioni e lavori urgenti ma la risposta é sempre la stessa: non ci sono risorse», dichiara l'assessora all’Erp, Stefania Atzei.

