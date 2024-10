Lavori nell’aula magna della scuola media “Fermi” 

Sono in corso importanti lavori di restauro della scuola Fermi costruita negli anni Sessanta. La scuola, nella sua complessa articolazione, fu costruita in un nuovo quartiere adattandola all’orografia della collina che ospita il monumento naturale delle canne d’organo. Nella redazione del progetto si legge: «L’edificio, grazie alla rete di percorsi che la circonda, consente infatti di utilizzare la scuola, con un sistema di rampe e di piattaforme in continuità con la circolazione pedonale del quartiere di arrivare al vulcano spento al centro del paese. La scuola, con il restauro diviene un importante luogo pubblico, parte integrante del quartiere. Con il recupero e valorizzazione del suo paesaggio architettonico, oltre a conservare il manufatto offre potenzialità di una sede per gestire il vicino vulcano spento di colle Zeppara. I benefici dei lavori potranno soddisfare le funzioni didattico-ricreative nel centro della comunità, per ristrutturare dell’aula magna dove si potranno tenere assemblee e riunioni, armonizzati in un in un sito naturalistico di straordinaria bellezza sono i risultati di un’azione felice, operata a beneficio del quartiere e del paese».

Il vicesindaco Marcello Serru è soddisfatto: «I lavori nella scuola Fermi sono la dimostrazione concreta che testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale sull'edilizia scolastica. Attualmente stiamo sistemando l'aula magna, grazie a un finanziamento Ras–Iscola. Il progetto prevede anche un secondo lotto, anch'esso già finanziato dalla Regione». (m. s.)

