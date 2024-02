Lavori nell’area industriale 

Importanti interventi di riqualificazione per la zona artigianale di San Gavino che ospita più di trenta imprenditori. Sono appena iniziati i lavori che permetteranno di potenziare le infrastrutture: videosorveglianza, marciapiedi, illuminazione e altri servizi a beneficio delle attività produttive presenti. L’investimento è di 362mila euro, di cui 302mila euro provengono da fondi regionali mentre i restanti 60mila dal bilancio comunale.

Gli obiettivi

I lavori per consentiranno una migliore gestione dell’illuminazione pubblica, spesso molto carente in diversi punti della zona. In più saranno completati i marciapiedi nei punti in cui non sono presenti e sarà potenziata anche la linea telefonica insieme alla manutenzione del verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi mentre all’ingresso della zona artigianale sarà creata anche un’area giochi. «Il progetto, finalmente in corso d'opera, prevede una riqualificazione infrastrutturale per migliorare la fruizione di un polo artigianale molto frequentato – rimarca il vice sindaco Nicola Ennas che ha seguito in prima persona la fase progettuale che ha portato al finanziamento regionale –. I lavori riguardano la videosorveglianza, l'illuminazione, la segnaletica orizzontale e verticale con indicazione delle attività e dei servizi presenti. Anche le aiuole di ingresso nonché l'area verde del “pozzo Ennas” sono oggetto di sistemazione con il posizionamento di attrezzi per attività sportive all'aperto: molti concittadini utilizzano questa zona per praticare attività ricreativa». In più è in corso la sistemazione dell’asfalto che risultava particolarmente deteriorato in alcuni punti: «Piuttosto che intervenire a macchia di leopardo – aggiunge Ennas – abbiamo convenuto che le risorse economiche erano sufficienti per intervenire su tutto il manto. Sono stati posizionati degli attraversamenti pedonali rialzati lungo i due rettilinei come dissuasori di velocità». Sarà anche migliorata la sicurezza con il posizionamento di alcune telecamere che saranno in grado di leggere gli accessi e le targhe delle auto. Questa soluzione innovativa permetterà di controllare anche chi conferisce i rifiuti in maniera irregolare all’ecocentro comunale, che si trova nella zona artigianale.

Le imprese

Nell’area ci sono 40 lotti e di questi la maggior parte sono occupati da piccole imprese. «La riqualificazione dell’area Pip (Piano insediamenti produttivi) consentirà di rendere più decorosa e fruibile la zona artigianale – evidenzia l’assessora comunale alle Attività produttive Silvia Mamusa –. Abbiamo una trentina di attività commerciali e artigianali, compresi i lotti gestiti dal Comune, che sviluppano lavoro e occupazione per tanti residenti».

