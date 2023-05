Lavori nell’ambulatorio: diverrà Casa di Comunità 

La struttura Spok, ambulatorio in pieno centro, subirà degli interventi di restyling per adeguarla alle esigenze di una Casa di Comunità. Il direttore della Asl di Nuoro Paolo Cannas ha dato il via libera all’avvio dei lavori che costeranno quasi mezzo milione di euro. «È un intervento importante per il nostro territorio – dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo – un primo tassello per l’attuazione del sistema sanitario territoriale, l’auspicio è che oltre gli interventi sugli immobili seguano le convenzioni con gli specialisti per garantire i servizi che oggi i nostri concittadini sono costretti a cercare in altre aree della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA