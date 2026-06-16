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Elmas.
17 giugno 2026 alle 00:33

Lavori nella via della stazione, lievitano i costi  

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Un intoppo burocratico e un’interferenza tecnica costringono il Comune di Elmas a rimettere mano al portafoglio per sbloccare i lavori della nuova strada di collegamento tra via Bronte e la stazione ferroviaria. L’opera, strategica per la mobilità cittadina, ha subito un rallentamento a causa della presenza di cabine e sottoservizi per l’energia elettrica non previsti nella mappa iniziale del cantiere. A far lievitare i costi e i tempi è stato un singolare doppio errore. In primo luogo, la richiesta di spostamento dei cavi inviata a E-Distribuzione era stata registrata a nome di un privato anziché del Comune. Una volta annullata la pratica, la tariffa applicata all’ente pubblico si è rivelata superiore. Inoltre, un sopralluogo sul posto ha svelato che nella via sono presenti due diversi impianti e che il primo preventivo stimato riguardava la linea sbagliata.

Per risolvere l’impasse la responsabile del settore Lavori pubblici ha dovuto approvare un’integrazione di spesa di quasi seimila euro a favore della società elettrica. La cifra sarà interamente coperta dai fondi già stanziati per gli imprevisti nel quadro economico generale dell’opera. I lavori urgenti possono ora ripartire. ( sa.sa. )

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