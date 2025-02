Lavori nella strada comunale di Pionca 

Un tratto della strada comunale in località Pionca sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e, pertanto, dal 3 febbraio al 4 aprile (fino al termine dei lavori) sarà istituito un senso unico alternato gestito tramite impianto semaforico o movieri.

Il progetto - che rientra fra gli interventi di interesse regionale e locale - prevede la costruzione di marciapiedi nel tratto iniziale da via Deledda fino alle intersezioni con le vie Eleonora d'Arborea e Gallura, la realizzazione di una cunetta laterale alla francese, interventi vari per la regimentazione delle acque meteoriche e la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

«Questo è un ulteriore obiettivo che - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - abbiamo pianificato per sistemare una strada importante che collega il nostro paese a quello di Narcao, offrendo un servizio utile sia ai cittadini di Nuxis sia a chi lavora nel paese, contribuendo a ridurre i tempi di percorrenza. È un investimento che abbiamo programmato e avviato per mettere in sicurezza un tratto stradale molto trafficato. Iniziamo con una parte dei lavori, sperando che con i prossimi bandi si possa completare l’opera e proseguire con il lavoro a beneficio del nostro Comune».

