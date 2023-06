Lavori nella strada che porta alla vedetta 

Sarà affidata a un unico operatore economico la manutenzione della viabilità rurale, il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Il Comune di Dolianova ha rielaborato il progetto approvato lo scorso mese di gennaio: cambia la durata (non più quadriennale ma triennale), per un importo complessivo di 120mila euro. L’obiettivo del Comune è quello di intervenire con tempestività nelle strade di campagna, soprattutto in inverno, quando le piogge abbondanti mettono a dura prova la tenuta della viabilità rurale.

L’accordo con un operatore che, in caso di necessità, potrà essere chiamato in qualsiasi momento, consentirà di far fronte a eventi non prevedibili che rendono impercorribili le strade con grossi disagi per gli allevatori e gli agricoltori che si recano nelle loro aziende. Intanto, in vista dell’imminente avvio della campagna antincendi, sarà sistemata la strada comunale che porta alla vedetta di Bruncu Salamu.

Un intervento necessario viste le attuali condizioni del tracciato che necessità di interventi di manutenzione urgenti. Per questo, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere a un affidamento diretto dei lavori alla ditta “Lobina costruzioni” di Cagliari. L’intervento sarà finanziato con i fondi residui del precedente appalto per la viabilità rurale. (c. z.)

