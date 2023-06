Lavori nella strada che porta a Sardara 

Dopo anni di attese, ora potranno partire i lavori di sistemazione della circonvallazione del paese che dalla Statale 197 porta alla Provinciale per Sardara passando per la nuova stazione ferroviaria. Sono lavori di fondamentale importanza ora si potranno concretizzare grazie a finanziamento di 400 mila euro dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici che risale ad almeno cinque anni fa.

«Il progetto esecutivo è stato approvato - spiega il sindaco Carlo Tomasi - e i lavori sono stati affidati alla ditta Conglomerati Bituminosi di Simaxis. Questi soldi ci permetteranno di sistemare questo lungo tratto di strada che sarà messo in sicurezza e illuminato. In particolare sarà realizzata una rotatoria tra la 197 e la strada che porta alla stazione ferroviaria: ci sarà l’illuminazione e la segnaletica adeguata sul modello della rotatoria creata tra la Statale e la Provinciale per Villacidro».

La sistemazione della strada interesserà un lungo tratto fino a via Pascoli e l’accesso verso la Provinciale che da San Gavino porta a Sardara. Questi lavori permetteranno di mettere fine a una situazione di pericolo che si verifica soprattutto la sera per la mancanza di illuminazione. Oggi sono pessime le condizioni dell’asfalto della circonvallazione che conduce alla stazione.

È critico il consigliere Stefano Altea sui tempi biblici nella spesa del finanziamento: «Il lungo ritardo di questi lavori ha causato gravi disagi ai tantissimi cittadini che percorrono quella strada. Il manto stradale è pieno di buche, l'illuminazione scadente e il bordo strada ricco di pericoli per le persone che passeggiano in quella zona». (g. pit.)

