Lavori nella scuola primaria Satta  

Sono stati appaltati i lavori per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento del plesso Satta a Guspini che ospita alunni d’istruzione primaria a tempo prolungato. La decisione è stata assunta a seguito del malfunzionamento dell’impianto termico dell’edificio che si è verificato durante lo scorso anno scolastico: in varie occasioni il riscaldamento, predisposto per l’avvio e spegnimento con orario programmato, non era partito bene, dando origine a disguidi e lamentele e anche sprechi di carburante. Il problema, segnalato all’ufficio tecnico comunale e accertato dagli specialisti di impianti termici, aveva reso necessari lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità completa.

Il contratto di affidamento del servizio, effettuato con procedura negoziata espletata sul portale Sardegna Cat, prevede oltre alle attività di manutenzione anche le lavorazioni di manutenzione straordinaria necessarie per ripristinare le funzionalità degli impianti. L’appalto è stato affidato alla ditta Sea impianti tecnologici srl di Sardara in applicazione del Documento unico di programmazione approvato per il triennio 2025-2027.

