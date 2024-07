Lavori nella scuola: il bando va deserto, il Comune ci riprova 

L'amministrazione comunale di Pabillonis ripropone il bando per la realizzazione della struttura tra il cancello d’ingresso delle scuole elementari di via Boccaccio e il caseggiato, al fine di fornire uno spazio aggiuntivo all’aperto per attività didattiche dei bambini. Le precedenti gare d’appalto sono risultate deserte per due volte: questo intervento era già programmato nello scorso esercizio finanziario ma non è stato compiuto. Nessuna ditta aveva partecipato e il cortile è rimasto vuoto. Il costo dell’intervento ammonta a circa 30mila euro: prevede una pergola esagonale coperta per sfruttare al meglio il cortile anche in giornate piovose o di intenso sole, in sicurezza per i bambini.

«La gara è stata deserta più volte, l'amministrazione riproporrà un nuovo bando di gara per questi lavori. Qualche giorno fa è stato avviato il procedimento di spesa», dichiara il sindaco Riccardo Sanna. Non è la prima volta a Pabillonis che le gare risultano deserte; in passato, ciò è accaduto anche per la sistemazione della piazza retrostante la chiesa della Beata Vergine della Neve, poi risolta dopo vari tentativi e ora prossima alla conclusione. «Con un po' di fortuna - conclude Sanna - si spera che la struttura possa essere realizzata presto».

