Lavori nella scuola  del Villaggio operaio  

Oltre mezzo milione di euro per le operazioni di ristrutturazione dell’edificio scolastico in via Calabria che ospita la scuola primaria e dell’infanzia “Villaggio operaio”.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Rigenerazione urbana e Grandi opere Alberto Cacciarru: «Sono interventi relativi al piano di messa in sicurezza e riqualificazione. Sarà realizzato il cappotto, sostituiti gli infissi e si procederà con altri interventi volti all’adeguamento della classe energetica del fabbricato». Il finanziamento è stato ottenuto tramite i fondi del Pnrr: «Relativi all’ istruzione e la ricerca. - prosegue Cacciarru – L’importo complessivo dei lavori è di 560 mila euro, 168 mila di questi finanziati con risorse di bilancio comunale. Gli interventi saranno ultimati entro il prossimo marzo».

L’edificio di via Calabra ospita anche la scuola dell’infanzia: «Ma presto gli alunni potranno tornare nella storica sede in via Basilicata - spiega all’assessore alla Pubblica istruzione Vito Spiga - non appena si saranno conclusi i lavori relativi ad alcune parti esterne del fabbricato. Sullo stesso edificio il prossimo passo sarà quello della sostituzione degli infissi interni ed esterni e l’imbiancatura dei vani».

Intanto è stata reso agibile il piano superiore della struttura che ospitò anni fa la scuola numero 3: «Sarà utilizzato per accogliere alcune classi del Baudi di Vesme attualmente collocate al Fermi - conclude Spiga - la Scuola civica di musica ed il Centro famiglia».