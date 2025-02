Lavori nella rete idrica, domani Chia senz’acqua 

Nuovi interventi sulla rete idrica nella zona residenziale di Chia: domani, dalle 8,30 alle 17, gli operai di Abbanoa saranno al lavoro per portare avanti le opere di urbanizzazione nella lottizzazione di Tanca Su Nuraxi. Le operazioni di collegamento alla rete idrica delle utenze della lottizzazione provocheranno alcuni disagi ai residenti della zona: durante la fascia oraria dei lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie degli Scolopi angolo via Carducci, via Carducci, Pascoli, Boccaccio, Petrarca, Piras e Dessì. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare le ore di sospensione dell’erogazione dell’acqua qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA