Lavori nella rete idrica: disagi nella frazione di Portixeddu  

Sino al 25 giugno l’erogazione dell’acqua nella frazione di Portixeddu sarà sospesa ogni mercoledì dalle 8,30 fino alle 11. Così hanno deciso i tecnici del Comune di Fluminimaggiore, che nei giorni hanno pubblicato l’avviso per i cittadini nel sito istituzionale.

«L’interruzione per poche ore la settimana – spiega Marco Cau, vicesindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici - si è resa necessaria per consentire ai tecnici del Comune di eseguire le operazioni di ripulitura dell’acqua che scorre nella rete idrica della frazione marina. Si tratta di un’operazione che è già stata eseguita lo scorso anno e che ha dato ottimi risultati. Per questo vogliamo ripeterla anche quest’anno ma fino alla fine di giugno». Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale del centro ex minerario c’è anche il progetto di sistemazione e potenziamento di tutta la rete idrica di Portixeddu.

«Abbiamo ricevuto per questo progetto un finanziamento regionale di circa 30 mila euro – conclude l’assessore Cau - l’importo, però, non è sufficiente. Per questo stiamo lavorando assiduamente al fine di trovare altri finanziamenti pubblici. Come sempre abbiamo dichiarato, il nostro obiettivo è di mettere mano alla rete idrica in modo definitivo e risolvere tutti i problemi, che periodicamente riscontriamo nel servizio di erogazione dell’acqua nelle case della frazione di Portixeddu».

