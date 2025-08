Lavori nella rete idrica, corsa contro il tempo  

Con il passaggio della gestione idrica ad Abbanoa in poco meno di un mese si stanno risolvendo le principali criticità del territorio di Sant’Anna Arresi, in particolare sulla condotta per Porto Pino. Il punto della situazione è stato fatto ieri mattina alla presenza del presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu, che ha visitato il cantiere della nuova condotta. «La priorità – dice Sardu - dal nostro ingresso avvenuto il primo luglio era di fare tutto il possibile per risolvere il problema dell’acqua nella frazione di Porto Pino. La prima parte è praticamente pronta grazie alla collaborazione con il Comune. Abbiamo inoltre programmato una serie di interventi per i prossimi mesi. Sono già stati realizzati quasi 1000 metri della nuova condotta. Ora proseguiamo fiduciosi». Soddisfatto anche il sindaco Paolo Dessi: «Possiamo dire di aver fatto un passo in avanti grazie alla collaborazione con Abbanoa, e al lavoro in parallelo con il nostro cantiere. Mancano da realizzare ancora 500 metri. Ieri mi sono emozionato a rivedere finalmente l’acqua al deposito di Porto Pino, si tratta di uno storico risultato, ora bisogna continuare a lavorare in sinergia con Abbanoa e aspettare la conclusione di questi importanti interventi». (f. m.)

