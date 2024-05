Lavori nella rete idrica, chiude via Giordano 

Cantieri Abbanoa in via Giordano, a Sestu, per realizzare nuove reti idriche e allacci. Come previsto da una delibera comunale, nella strada sarà vietato il transito e la sosta dalle 8 del 6 maggio, lunedì, fino al 14 giugno. Un tempo lungo ma indispensabile per portare a termine le opere. Sarà fatto il possibile per limitare i disagi e dare modo almeno ai residenti di passare. Dopo via Giordano saranno rifatte le condotte di piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi.

