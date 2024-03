Lavori nella Provinciale 56, apre una prima corsia 

I lavori proseguiranno per altri 90 giorni ma ieri c’è stata una prima apertura nella Provinciale 56 che collega Santa Giusta a Oristano. Il responsabile del servizio Tecnico del comune lagunare ha modificato la viabilità nel tratto compreso tra la rotatoria di accesso a via Dublino e l’ingresso a Santa Giusta.

La circolazione quindi prevede l’utilizzo di una sola corsia, per il traffico in direzione Oristano-Santa Giusta, con facoltà di svolta in via Parigi, in cui è stato riaperto alla circolazione l’ingresso nella Provinciale 56 nella sola direzione per Santa Giusta. «Nella direzione Santa Giusta - Oristano la viabilità è limitata ad una sola corsia, con facoltà di svolta in via Puccini – fanno sapere dal Consorzio industriale, ente che ha appaltato e sta seguendo i lavori – Le precedenti restrizioni erano state introdotte a maggio 2023 per consentire l’inizio dei lavori da parte dell’impresa Intercos di Quartu Sant’Elena». Sono in fase di completamento l’ultima parte di innesto della Provinciale 56 con l’ingresso a Santa Giusta, la sistemazione di una delle due corsie della carreggiata lato est e la complanare adiacente, a servizio delle attività produttive.

«I lavori hanno subito un ritardo a causa della necessità di attuare un importante intervento di consolidamento su alcuni terreni in prossimità della rotatoria di innesto al Pip di Santa Giusta, in cui le condizioni di scarsa portanza sono risultate più critiche rispetto a quanto emerso dalle indagini preliminari», precisano dal Consorzio ( s. c. )

