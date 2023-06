Lavori nella piscina all’aperto 

Lavori in corso mai tanto attesi nella zona: la Comunità montana del Sarcidano-Barbagia di Seulo ha stanziato 170mila euro per ripristinare la piscina all'aperto di Isili chiusa ormai da due anni. Intervento rallentato dal maltempo. Ed è comunque corsa contro il tempo per aprire nel corso dell’estate. «Questa situazione», ha detto la presidente della Comunità Montana Barbara Laconi, «non mi permette di dare una data certa di riapertura dell’impianto ma ho fiducia che sarà prima possibile».

I lavori

Con questo finanziamento si stanno ripristinando gli allacci delle forniture di energia elettrica e idrica e della fogna, posizionando la nuova recinzione per l’intera area, realizzando nuovi servizi igienici e spogliatoi. Sarà rinnovata anche l’area verde con un nuovo impianto di irrigazione e predisposto l’impianto di illuminazione esterna. Sarà necessaria inoltre la manutenzione dei rivestimenti delle piastrelle antiscivolo, la realizzazione dei pavimenti in calcestruzzo, dei cancelli di accesso. E poi tutti i servizi legati alla balneazione: la revisione della piscina, la messa in sicurezza del pozzo e realizzazione dell’area gazebo.

«La piscina», ha aggiunto Laconi, «verrà riaffidata in gestione alla ditta che se ne occupava prima della chiusura. Auspichiamo che questo sia il primo passo verso la riapertura dell'intera struttura, quindi anche per la piscina coperta, anche se per questo ci stiamo ancora lavorando per trovare la soluzione migliore per non perdere un servizio importante per tutto il territorio».

Il comitato

L’ottimismo della presidente non convince il comitato spontaneo “Salviamo la Piscina” che si è costituito negli anni scorsi per mantenere viva l’attenzione sulla struttura. «Siamo ancora in attesa», hanno detto dal comitato, «di una convocazione per discutere della questione che riguarda tutta la struttura: al momento non abbiamo nè date né notizie. La riapertura della piscina all'aperto ci rallegra ma è un luogo di svago, non per gli allenamenti agonistici».

L’anno scorso il comitato aveva anche avviato una petizione: ottocento firmatari e trecento adesioni on line per dare voce ai tanti atleti che popolavano l’impianto del Sarcidano. Oggi qualcuno viaggia per continuare ad allenarsi, qualche altro ha rinunciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA