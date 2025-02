Lavori nella piazza, il bazar trasloca 

Piazza Primo Maggio si prepara ai lavori di ristrutturazione annunciati già due anni fa. E per consentire l’intervento a marzo il mercatino sarà spostato in via Bau Ninni Cannas.

La piazza vedrà da progetto una nuova pavimentazione all'avanguardia, con una tecnologia capace di combattere gli effetti dell'inquinamento urbano e gli agenti atmosferici dannosi. «È prevista la fornitura di pavimentazione con caratteristiche di rigenerazionea ambientale», si legge nella relazione. «Sotto l’azione dei raggi solari, le sostanze con attività fotocatalitica sviluppano un’intensa azione ossidante capace di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, benzene e aromi policondensati si trasformano in sostanze inerti e non tossiche», poi eliminate dall’acqua piovana. «Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non perde le proprie capacità con il passare del tempo».

Intanto in municipio è stato organizzato un incontro pubblico per incontrare i commercianti e gli avventori dello stesso mercatino e rispondere alle loro domande sullo spostamento del mercatino. «In realtà non ci sono state tante domande, la situazione era abbastanza chiara», spiega l’assessore alle Attività produttive Marcello Piras. La data indicativa dello spostamento è quella del 12 marzo. Si trasloca in via Bau Ninni Cannas, nel tratto tra via Cixerri e via Nuova. Il mercato continuerà a svolgersi ogni mercoledì, garantendo spazi adeguati a tutte le bancarelle, nel rispetto delle attuali metrature e assicurando il passaggio dei mezzi di soccorso.

La nuova sede è stata scelta per la vicinanza ai servizi pubblici e per la presenza di viabilità alternativa per i residenti.

L’assessore Piras aggiunge: «Si tratta di una modifica necessaria. Lo spostamento sulla carta non dovrebbe creare disagi, ma al momento della pratica ci impegneremo ad ascoltare i cittadini e capire con loro se la nuova sistemazione va bene. C’erano dei dubbi sul ritiro del vetro nella via, ma faremo in modo che questo avvenga nelle ore precedenti, in prima mattina. In questo modo non ci dovrebbero essere disturbi e i servizi saranno mantenuti».

RIPRODUZIONE RISERVATA