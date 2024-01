Lavori nella palestra scolastica  

Sarà riqualificata e messa in sicurezza la palestra della scuola primaria di Dolianova, utilizzata in orario extrascolastico anche da alcune società sportive di basket e pallavolo.

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo finanziato con le risorse del Pnrr (130mila euro). Prevista la sostituzione degli infissi esterni, l’adeguamento dell’edificio alle norme antisismiche e l’installazione di un impianto solare-termico per la produzione di acqua calda. Una parte degli infissi esterni è stata già sostituita.

Con l’intervento in programma si completerà l’opera con nuove porte e finestre nell’ala della palestra ancora dotata dei serramenti originari in alluminio. I nuovi infissi in pvc e i pannelli solari consentiranno alla scuola un notevole risparmio sulle bollette elettriche. A breve sarà bandita l’appalto: la ditta vincitrice avrà 60 giorni di tempo per concludere i lavori. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA