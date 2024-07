Lavori nella palestra comunale 

Il Comune di Monastir ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della palestra comunale di via Tempio che supporta la scuola primaria di via Progresso. La struttura, che risale ai primi anni Novanta, necessita per la prima volta di una riqualificazione completa al fine di consentirne un utilizzo consono agli alunni del plesso scolastico e alle società sportive che, in orario extra scolastico, ne richiedono l’utilizzo.

L’importo complessivo del progetto è di un milione e 800mila euro. «Partiremo subito con il primo lotto di 335mila euro, che ci permetteranno di risanare le parti soggette ad infiltrazioni sul lato di via Tempio» afferma l’assessore ai lavori pubblici Paolo Spiga. Tempo previsto per i primi lavori: circa tre mesi.

La seconda parte prevede una riqualificazione totale dell’area gioco: «Si lavorerà agli infissi e al campo, con la sostituzione del tappeto, e agli impianti idrico ed elettrico. Saranno lavori importanti, per un milione di euro» prosegue l’assessore. Nell’ultima tranche, per 465mila euro, si lavorerà alla riqualificazione degli spogliatoi. «Questo sarà il primo grosso intervento sulla palestra, fatta eccezione per la sostituzione del tappeto, che ora ha bisogno di una riqualificazione integrale» chiude Spiga. (y. m.)

