Lavori nella ludoteca 

A Siamanna, nel corso dell’ultima riunione di Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico della ludoteca. Per questo intervento, l’esecutivo guidato da Franco Vellio Melas ha stanziato circa 83mila euro. «Questo intervento - commenta il sindaco - vuole rendere i locali efficienti ed accoglienti per i servizi programmati dall'amministrazione comunale. Servizi rivolti soprattutto ai bambini e organizzati sulla base di spazi strutturati, dove il gioco rappresenta un momento importante di alto valore educativo». ( g. pa. )

