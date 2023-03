Lavori nella linea elettrica, nuovi itinerari per Ctm e Arst 

Cambia la viabilità della via Sulcitana: da domani e fino al 9 marzo saranno istituiti una serie di obblighi e divieti per consentire un regolare svolgimento dei lavori di potenziamento della linea elettrica da parte di E-Distribuzione. L'itinerario degli autobus del Ctm e dell'Arst e dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate verrà deviato. In direzione Assemini entrambe le linee e i mezzi pesanti percorreranno la Strada statale 130, via del Pino Solitario, via Bronte, via Don Sturzo, via Sant’Antioco, via Carloforte, viale Assemini. In direzione Cagliari invece, i mezzi Arst e quelli oltre i 3,5 tonnellate faranno viale Assemini, via Carloforte, via Sant’Antioco, via Don Sturzo, via Bronte, via del Pino Solitario, e la Satale 130. Mentre il Ctm passerà in viale Assemini, via Carloforte, via Sant’Antioco, Via Don Sturzo, via Bronte, via Sulcitana, viale Cagliari e Statale 130.

Saranno istituite due fermate provvisorie in via Carloforte in entrambi i sensi di marcia, davanti al supermercato Lidl, due in via Don Sturzo all’altezza della via F. Lana da e per Cagliari e una, direzione Cagliari, in via Bronte all'altezza stallo riservato scuolabus. Sarà istituito infine il divieto di sosta 0-24 con rimozione, in via Bronte dal numero civico 20 e fino alla via Monzambano.