Lavori nella laguna: «Sentite i pescatori» 

I pescatori della laguna mettono a disposizione la loro conoscenza e professionalità per i lavori che dovranno essere fatti sul canale per renderlo nuovamente navigabile. «Chi meglio di noi può indicare a chi dovrà fare i lavori dove si trovano esattamente i punti di navigabilità del canale - dicono in fratelli Fernando e Angelo Farci, pescatori professionisti - siamo nati in questo spazio di mare e lo conosciamo dettagliatamente. Anche l’ultima volta che hanno lavorato per il canale hanno combinato un disastro».

I pescatori di Sant’Antioco auspicano una riapertura del canale e sono pronti a collaborare con i progettisti. «Possiamo renderci utili – aggiungono – conosciamo perfettamente ogni angolo di questo specchio d’acqua».

I 130 mila euro recuperati recentemente da Comune e Provincia serviranno per restituire la navigabilità nella laguna di Sant’Antioco. «Purtroppo manca la segnaletica – sottolineano i pescatori di Sant’Antioco – diportisti e natanti si perdono e vanno a finire nelle secche e nei bassi fondali. Le vecchie boe, per le quali il Comune aveva speso diverse centinaia di migliaia di euro, erano finite tutte alla deriva». Precedentemente il canale era segnalato con vecchi pali in legno. «Qualcuno esiste ancora - dice Fernando Farci - e meno male, perché altrimenti sarebbe impossibile avere dei punti di riferimento. Se non si avvalgono della nostra collaborazione, temiamo che sia l’ennesima perdita di tempo e di denaro. Per questo i pescatori si mettono a disposizione, per i bene di chi va per mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA