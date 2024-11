Lavori nella galleria, l’Anas chiude la Statale per 3 mesi a Muravera 

La galleria “S’Arrexini” sulla 125 Var chiuderà per tre mesi e il traffico fra Cagliari e l’Ogliastra – così come accadeva sino a venti anni fa quando esisteva solo la vecchia Orientale sarda – transiterà tutto per Muravera. Questo, perlomeno, è quanto si legge in una nota dell’Anas inviata al Comune di Muravera per dei lavori non più rimandabili sull’impianto di illuminazione.

I lavori

Impianto che sarà sostituito con delle luci a led moderne e meno dispendiose «frutto della tecnologia più avanzata». In più saranno posizionati i dispositivi luminosi di sicurezza. Un intervento da tre milioni di euro che dovrebbe partire tra dicembre e gennaio. L’obiettivo – spiegano dall’Anas – è quello di limitare al minimo i disagi e concludere i lavori entro l’inverno. Non sarebbe possibile, sempre secondo l’Anas, effettuare i lavori con l’apertura della galleria a senso unico alternato dal momento che la lunghezza de “S’Arrexini” è di oltre un chilometro: per garantire la massima sicurezza sia alle maestranze che agli automobilisti – chiarisce l’ente strade – è necessario chiudere del tutto al traffico. La strada alternativa è quella che passa, appunto, per il centro di Muravera, con un tempo di percorrenza più lungo di circa nove minuti (ma solo in una situazione di traffico limitato).

No al nulla osta

La prima nota è stata inviata al Comune di Muravera (che dovrebbe rilasciare il nulla osta) lo scorso 4 ottobre: «Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza – si legge – occorre procedere alla chiusura della galleria dal 14 ottobre al 22 dicembre».

Intervento rinviato (al momento non c’è ancora una data di inizio lavori) perché per il Comune questa soluzione non è adeguata: «Stante la durata dei lavori (oltre due mesi) – è la riposta dell’amministrazione comunale – la deviazione di tutto il traffico in transito all’interno del centro abitato comporta notevoli criticità sia in termini di sicurezza sia di sovraccarico». Inoltre «in alcuni tratti si possono verificare dei problemi di manovra per i mezzi pesanti». E quindi «si chiede di valutare la fattibilità tecnica di eseguire i lavori in galleria col senso unico alternato» oppure di valutare in un incontro congiunto «le soluzioni operative finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione stradale nel centro abitato».

Il confronto

Incontro che c’è stato nei giorni scorsi ma che – al momento – non ha portato soluzioni condivise. E il sindaco di Muravera Salvatore Piu non è disposto a concedere il nulla osta: «Ho inviato una nuova nota all’Anas – sottolinea – se come dicono non possono lavorare a senso unico alternato allora lavorino solo di notte. Il centro abitato di Muravera non può sopportare per così tanto tempo il traffico pesante della statale 125».

La Provincia

Nel frattempo però la Provincia del Sud Sardegna, l’ente che gestisce la via Roma di Muravera (dove transiterebbe il traffico in arrivo dall’Ogliastra mentre per quello da Cagliari si passa su una strada comunale), ha già dato il via libera. Senza interfacciarsi col Comune. Uno scontro, insomma, che sembra destinato ad andare avanti. Senza considerare che i disagi si ripercuoteranno su tutti i pendolari tra Cagliari e l’Ogliastra. Con ulteriori disagi – visto che il ponte di ferro è chiuso dallo scorso dicembre – sulla comunità di Villaputzu. D’altra parte, perlomeno per i commercianti di Muravera, potrebbe arrivare una piccola boccata d’ossigeno.

RIPRODUZIONE RISERVATA