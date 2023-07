Lavori nella ex 131, auto in trappola 

Da quattro a due corsie. C’era una volta la vecchia 131, e ci sarà ancora, ma più moderna. Una strada che affianca Sestu, una volta l’inizio della strada direttrice principale della Sardegna, oggi la strada dei centri commerciali con un gran traffico di clienti, turisti, e tutti i sestesi e non che vanno al lavoro.

Traffico che oggi è nel caos a causa dei lavori realizzati dalla Città Metropolitana che hanno costretto a chiudere due corsie. I lavori erano iniziati a maggio, con data di scadenza prevista novembre. È previsto il rifacimento del manto stradale, della segnaletica e dei sottoservizi, una barriera spartitraffico, nuovi marciapiedi e nuovi impianti di illuminazione ad alta efficienza. Per adesso c’è un grande serpentone di auto.

Le proteste

Tra i tavolini de La Corte del Sole tanti prendono il fresco, raccontando qualche disagio: «Una mezz’oretta buona la metto in conto», dice Marco Cuoco, alzando le spalle rassegnato, «cerco di non passare di qui troppo spesso, anche se a volte sono obbligato». E suggerisce: «Fare i lavori di sera tardi o notte sarebbe una buona idea, anche per la salute degli operai, che avrebbero meno caldo». Concorda Isotta Ruiu, che afferma: «Forse è stato un errore iniziare nei mesi estivi, in fila il caldo si fa sentire». Altri sono più pazienti: «Qualche disagio c’è, ma è necessario se serve a migliorare la strada», argomenta Antonio Piras, «suggerirei anche di migliorare il tratto che parte da Assemini». E Gianfranco Basciu afferma addirittura: «Non è così male andare più piano, si rischiano meno incidenti. Peccato che qualcuno tenta manovre azzardate».

Cantiere nei tempi

Per la Città Metropolitana però il cantiere è pienamente nei tempi: a inizio agosto si realizzerà la bitumazione che permetterà di liberare un tratto di strada. Inoltre, il periodo estivo è stato proprio scelto in accordo con la Polizia Locale di Sestu, che lo ha valutato come il meno trafficato; «I lavori sono stati programmati cercando di causare meno disagi possibile al traffico. È fisiologico che il restringimento di una carreggiata provochi un rallentamento», dichiara il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris.

Niente lavori in notturna

Niente da fare per i lavori in notturna: «Sarebbe non solo molto più oneroso, ma anche poco compatibile con la tipologia di lavori, sia per ragioni di sicurezza, sia perché comportano un movimento di materiali in discariche aperte solo in orario diurno». Per la sindaca Paola Secci, «questi lavori sono molto importanti per la sicurezza della strada, un grande risultato che abbiamo perseguito sin dalla prima consiliatura. Ci scusiamo per i disagi creati dai lavori, con gli esercizi commerciali e i cittadini residenti nel quartiere Cortexandra ma il risultato finale andrà a loro favore e anche di tutti i clienti che transitano in quella che ormai è diventata la zona commerciale più grande della Sardegna».

