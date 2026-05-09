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Domusnovas.
10 maggio 2026 alle 00:44

Lavori nella condotta idrica, un’altra giornata di disagi 

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Il bypass installato tra la sorgente di San Giovanni e la camera di mandata ha sicuramente migliorato il livello di pressione idrica nell’abitato (molto basso da settimane) ma per tornare a livelli ottimali occorrono lavori di disostruzione nella stessa sorgente in programma martedì 12 maggio e tali da comportare la completa chiusura della fornitura idrica a partire dalle 6 e fino al termine dei lavori. Resterà chiusa la scuola media di via Musei mentre le scuole dell’infanzia e le primarie di via Cagliari e via Monti verranno chiuse alle 13.30, con la sospensione del servizio mensa. Inoltre, sempre martedì, verranno collegate alla rete di distribuzione le due nuove condotte idriche appena posate nelle vie Basso e Sauro in sostituzione delle vecchie. Quella di martedì sarà, quindi, una giornata ricca di disagi. «Ma saranno necessari - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba - per un intervento risolutivo: la Domusacqua ritiene di aver individuato l’ostruzione tra la sorgente di San Giovanni e la camera di mandata e i lavori dovrebbero ripristinare un livello di pressione ottimale. Allo stesso tempo si collegheranno le due nuove condotte alla rete senza dover slacciare l’acqua nell’abitato». Intanto vige ancora l’ordinanza di non potabilità dell’acqua per gli usi alimentari. (s. f.)

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