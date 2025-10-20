VaiOnline
Burcei.
21 ottobre 2025 alle 00:25

Lavori nella condotta idrica da Corongiu sino all’abitato 

Un intervento quasi chirurgico per sistemare da oggi la vecchia rete idrica che dal potabilizzatore dell’acquedotto di Corongiu porta l’acqua potabile a Burcei. Stamattina le squadre di Abbanoa con le imprese specializzate effettueranno i primi lavori propedeutici alla posa del by-pass da installare all’interno dell’area del potabilizzatore di Corongiu.

Oggi in sostanza sarà stesa sul terreno per oltre un chilometro una guaina in materiale ultraresistente che bypasserà il primo tratto della vecchia condotta consentendo l’inserimento all’interno di una guaina flessibile, creando così una nuova condotta interna alla vecchia rete che negli ultimi anni è più volte scoppiata, lasciando a secco il paese.

Il progetto sarà realizzato a tappe, lungo l’intero tracciato della vecchia condotta utilizzando sempre il bypass. Un intervento più veloce senza scavi sul terreno e che quindi non richiede alcuna autorizzazione di carattere ambientale. Entro la fine dell’anno gli interventi di risanamento dell’intero condotta dovrebbero essere conclusi.

Per l’avvio di questi lavori, oggi sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle 8,30 alle 18,30. Abbanoa sta quindi mantenendo gli impegni a più riprese garantiti al sindaco Simone Monni e alla Giunta durante diversi incontri tenuti col presidente e i tecnici dell’ente. (ant. ser.)

