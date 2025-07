Lavori nella clinica di via Serra 

Manca solo l’appalto per l’affidamento dei lavori per vedere rinascere e riaprire la struttura psichiatrica di vico Serra, a Serramanna. Il complesso, chiuso da due anni, è al centro di un progetto di manutenzione straordinaria voluto dalla Asl Medio Campidano, finalizzato alla rimozione dei deficit strutturali che ne hanno di fatto decretato la chiusura. Il finanziamento dei lavori è a cura della Regione, che ha accolto la richiesta della Asl per un finanziamento urgente di 250mila euro. Dal finanziamento, accordato, alla deliberazione della commissaria straordinaria della Asl Maria Francesca Ibba.

Il territorio

«La struttura è allo stato attuale fatiscente e rientra tra gli immobili del nostro patrimonio da rimettere a posto – esordisce la commissaria della Asl –. La sua riapertura? Si tratta di un servizio per utenti più fragili e in quanto tale importantissima per il territorio e in prospettiva speriamo di riaprirla».

Tra gli enti coinvolti, anche il Comune di Serramanna. «Sono a conoscenza del progetto che, come Comune, abbiamo seguito in fase di conferenza di servizi», commenta il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che parla della struttura come di «una residenza, una sorta di casa famiglia, destinata ad accogliere soggetti sofferenti mentali fondamentale per il territorio. Ben venga il progetto per la sua manutenzione».

I dettagli

Ed è proprio la chiusura, avvenuta a causa delle condizioni fatiscenti dello stabile, ad avere guidato la Asl con sede a Sanluri sulla strada del recupero. «A seguito della chiusura della struttura, a causa delle sue cattive condizioni, è stato avviato un progetto per la sua ristrutturazione. L’intendimento è il potenziamento di tutte le strutture territoriali che impattano sulla salute del cittadino – aggiunge l’azienda sanitaria con una nota stampa –. Attualmente è in corso la gara d’appalto per selezionare la ditta che eseguirà i lavori, che saranno aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso. L’apertura delle offerte è prevista per il 28 luglio e, se tutto procederà come previsto, l’inizio dei lavori è stimato per la fine di settembre, con un’esecuzione prevista di duecento giorni».

