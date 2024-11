Lavori nella cittadella sportiva 

Via libera alla riqualificazione dei due campi della cittadella sportiva di Donori.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Meloni ha approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento e la sistemazione del campo da tennis e di quello da calcetto che prevedono un investimento di 215mila euro.

Il campo da tennis attualmente in erbetta sintetica sarà sostituito da un’area polivalente dove si potrà praticare anche volley. Prevista la manutenzione generale della recinzione e l’eliminazione delle radici degli alberi intorno al campo che invadono il terreno di gioco.

Più complesso l’intervento nel campo da calcetto dove sarà sostituito il manto in erba sintetica in condizioni di forte degrado, risanati i muretti in calcestruzzo della recinzione e sistemate le gradinate sul lato est.

Con il progetto esecutivo, finanziato con risorse proprie, l’amministrazione municipale parteciperà ai bandi regionali e nazionali per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere. L’obiettivo del Comune è quello di fornire alla popolazione e in particolare ai giovani impianti sportivi di livello. (c. z.)

