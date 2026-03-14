Lavori nella chiesa di San Lussorio: scoppia la polemica 

«Speriamo che la nuova recinzione della chiesetta medioevale di San Lussorio e la pavimentazione del sagrato siano provvisorie: se così non fosse, andrebbero rimosse insieme alle panchine in cemento». A puntare il dito contro i lavori di riqualificazione nell’ingresso della piccola parrocchia di via Lubich è Rita Corda, ex amministratrice locale.

I lavori di restyling sono stati completati mesi fa, compresa la recinzione studiata insieme alla Soprintendenza. «Hanno ridotto lo spazio davanti alla facciata della chiesa ad una piazzetta anonima. Come è stato possibile autorizzate i lavori e l’uso di materiali per la recinzione, ideali più a zone industriali piuttosto che ad monumento artistico culturale? Sarebbe stato opportuno», aggiunge Corda, «utilizzare i materiali che richiamano la pavimentazione interna e le mura esterne della chiesa: il sagrato andava pavimentato con lastre di pietra o ciottoli di fiume, mentre per la recinzione si poteva riprendere la tipologia del cancello in ferro all'ingresso del parco, o i disegni dei balconi in ferro battuto della casa Soro».

Il Comune difende l’opera. «La tipologia di recinzione può piacere o no, e non entriamo nel merito dei gusti della signora Corda. Ma è giusto sottolineare che tutti gli interventi sono ovviamente stati autorizzati e seguiti dalla Soprintendenza, certamente in grado di dare giudizi che prescindono da un fattore estetico». (f. l.)

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