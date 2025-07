Lavori nella caserma dei carabinieri: stanziati 50mila euro per il progetto 

Primi passi per l’avvio dei lavori nella caserma dei carabinieri di Sardara di via Umberto, chiusa ormai da 4 mesi perché inagibile. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo per affidare subito la progettazione, grazie al contributo di 50 mila euro della Regione, mentre l’intervento di riqualificazione generale prevede un investimento di 400 mila euro.

Si tratta di un immobile storico, 89 anni di vita, sottoposto ai vincoli di tutela e conservazione del paesaggio urbano. «Gli obiettivi che intendiamo perseguire – dice l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca – sono quelli di rendere agibile e funzionale il fabbricato, ammodernando la struttura, far sì che sia efficiente dal punto di vista energetico, conferendo un comfort ambientale tale da consentire nuovamente l’utilizzo».

I lavori interessano lo spazio complessivo, su due piani, nella sua organizzazione interna, partendo dalle criticità emerse che di fatto hanno comportato la chiusura e il trasferimento dei militari a San Gavino. Nello specifico sono previste opere di recupero e manutenzione straordinaria di tutte le componenti strutturali, murarie e impiantistiche. Come abbattere le barriere architettoniche, eliminare l’umidità, sistemare il tetto, gli infissi, l’impianto elettrico, idrico, e fognario. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA