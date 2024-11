Lavori nella casa del direttore della miniera 

Saranno appaltati entro la fine dell’anno i lavori di completamento della ristrutturazione della casa del direttore della vecchia miniera e il rifacimento dell’antistante piazza Del Minatore. L’hanno annunciato nei giorni scorsi gli amministratori comunali di Buggerru, dopo aver approvato il progetto definitivo dei lavori e ottenuto anche il via libera da parte della Soprintendenza e tutela del paesaggio. «Si tratta di un intervento – spiega la prima cittadina Laura Cappelli – che prevede l’ultimazione del recupero della storica casa del direttore della miniera di Malfidano e il rifacimento completo della piazza davanti all’ingresso dell’edificio». L’intervento complessivo si dividerà in due parti: «Per quanto riguarda lo stabile è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico – aggiunge - mentre per la piazza Del Minatore sono previsti la realizzazione di tutti i sotto servizi e la messa in opera di una nuova pavimentazione». Per l’esecuzione di quest’ultimo lotto del programma generale, relativo al progetto conclusivo dei lavori, l’amministrazione comunale del centro costiero dispone di un finanziamento regionale di circa 240 mila euro. «Tutte le autorizzazioni e i nullaosta necessari per far partire i lavori sono stati concessi – conclude – per questo riteniamo che non dovrebbero tardare a partire. Salvo imprevisti tecnici dell’ultimo momento, contiamo di andare in aggiudicazione dell’appalto entro il 31 dicembre di quest’anno».

