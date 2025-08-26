Lavori nella basilica in vista della festa 

Lavori in corso nella basilica di Sant’Elena. La chiesa si fa più bella in vista dei festeggiamenti in onore della patrona che prenderanno il via con il triduo martedì 9 settembre e che andranno avanti con una serie di cerimonie religiose e iniziative civili fino a domenica 21.

Gli operai stanno lucidando e sistemando la pavimentazione sul lato destro, dall’ingresso fino alla sacrestia e per questo quella parte per qualche giorno è stata interdetta ai fedeli. Per consentire i lavori poi sono stati rimossi tutti i banchi e le sedie che torneranno poi al proprio posto.

I lavori sulla pavimentazione seguono quelli portati avanti lo scorso anno sulla facciata sia nelle parti laterali su via Eleonora d’Arborea e via Diaz che nella facciata principale su piazza Sant’Elena. In un secondo momento era stata poi completamente ristrutturata la cupola con la sostituzione di tutte le mattonelle colorate. Quelle rimosse non sono però state gettate via. Anzi sono state date ai fedeli che le hanno potute prendere con una piccola offerta per finanziare le attività della chiesa e dell’oratorio. Alcune erano state esposte anche nel presepe vivente allestito nel cortile della basilica e qualcuna si può ancora prendere nella rivendita di souvenir nell’ex oratorio delle anime.

