Lavori nella 131, caos e pericoli in centro 

Strade strette, strettissime, al punto che quando due auto si incrociano, e succede praticamente ogni cento metri, per non rischiare il frontale ci si deve allargare a destra, in cunetta, in mezzo al fango, e davanti alla resistenza di qualcuno degli automobilisti (magari con l’auto fresca di lavaggio) va in scena una specie di duello rusticano: “Ti sposti tu?”. E spesso volano parole grosse.

É la scenetta tipo che si verifica giornalmente nelle due strade comunali di Nuraminis (via Villasor e via Nuracesus) che da ottobre del 2024, da quando è stato demolito il cavalcavia Nuraminis -Serramanna al chilometro 27 della Statale 131, con la conseguente chiusura della Provinciale 54 che collega i due centri, sono diventate la via obbligata per chi esce da Nuraminis per la 131, e per gli automobilisti (centinaia ogni giorno) di Serramanna e dintorni da e verso la Carlo Felice.

Ordinanza disattesa

Eppure le vie Villasor e Nuracesus il 21 gennaio scorso erano state «chiuse al traffico veicolare dei non residenti fino alla fine dei lavori di ricostruzione del cavalcavia», dal sindaco di Nuraminis Stefano Anni. L’ordinanza del primo cittadino è rimasta, di fatto, solo sulla carta. Sono centinaia, ogni giorno, gli automobilisti che percorrono le due strade, dividendo il tragitto con il traffico locale e con le centinaia di mezzi agricoli, gli unici, autorizzati a transitare nelle vie Villasor e Nuracesus.

«Continuo a vedere ancora troppo traffico sulle strade rurali via Villasor e via Nuracesus», ne prende atto il sindaco di Nuraminis, che parla delle «difficoltà a gestire situazioni così perché si parla di arroganza nell'usare quelle strade da chi potrebbe benissimo prendere usare le strade alternative provinciali».

Le buche

Nel quadro di precarietà e pericolo, e di dispregio delle norme, si distingue il caso limite di due tratti delle vie Villasor e Nuracesus (qualche centinaio di metri di strada sterrata, ai piedi dello scheletro di un sovrappasso i cui lavori sono fermi da tempo), disseminati di buche. «Basterebbe poco, qualche metro cubo di materiale per tappare le buche, per rendere meno difficoltoso il transito», annuisce Massimo Medda, coltivatore di Villagreca, che il tratto di strada-groviera incriminato lo percorre anche 5 volte al giorno. «In auto o con i mezzi agricoli: più volte nell’arco della giornata faccio avanti e indietro da Villagreca, dove risiedo, impiegando quasi un’ora per raggiungere i miei campi dalla parte opposta della 131, che vedo da casa mia e che sono distanti solo poche centinaia di metri».

L’attacco

Lavori a rilento? Il sindaco di Nuraminis lo pensa e lo dice. «Per quello che si vede a occhio nudo i lavori sono tristemente a rilento, nonostante si stia parlando di uno degli snodi fondamentali del Campidano», conferma Anni, che punta il dito sull'Anas e l'impresa Aleandri, committente ed esecutrice dei lavori alla 131: «È poco dignitoso che il sovrappasso di Nuracesus e il sottopasso tra Nuraminis e Villagreca, a distanza di 23 anni dalla destinazione dei fondi dalla Regione ad Anas, siano inutilizzabili e i lavori fermi da troppo tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA