Lavori nel tetto della biblioteca comunale 

La biblioteca comunale di Villamar è ora al sicuro da pioggia e intemperie. Si sono conclusi i lavori di rifacimento del tetto dell’immobile comunale di viale Rinascita, che ospita la sede della biblioteca. Durati un mese, hanno interessato i centoquaranta metri quadri di copertura e sono stati resi possibili grazie a un finanziamento ministeriale di cinquantamila euro.

L’intera somma è stata destinata dal Comune alla messa in sicurezza del tetto, dal quale cominciavano ad intravedersi infiltrazioni d’acqua durante i giorni di maltempo: «Abbiamo messo in sicurezza la biblioteca comunale – commenta il sindaco Gian Luca Atzeni – Dalla copertura iniziavano ad intravedersi infiltrazioni d’acqua, quindi abbiamo proceduto con i lavori. Ogni anno andiamo avanti con lavori di efficientamento energetico negli stabili di proprietà del Comune: ora era il turno della biblioteca».

«La biblioteca è un servizio che Villamar ha da decine di anni, fondamentale per il paese – così l’assessore alla cultura Pier Paolo Porcu – Per un periodo è stata assente perché la struttura era inagibile, quindi è importante che ci sia la manutenzione per una biblioteca che funzioni e che garantisca un servizio continuo a tanti ragazzi con diverse attività».