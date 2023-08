Lavori nel sagrato della chiesa per l’illuminazione della piazza 

Ultimi ritocchi per i lavori sul sagrato della parrocchia di San Sperate: gli operai, stavolta, sono al lavoro sulla piazza di fronte alla chiesa dedicata all'omonimo santo per il completamento dell'illuminazione.

«Il Comune nel 2015 - spiega l’assessora si Lavori pubblici Ilaria Pili - si aggiudicò un bando regionale per la realizzazione di un piano integrato di interventi per il recupero del centro storico. Questo ha portato l’assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, ad impegnare la quota per la realizzazione di un programma integrato (compreso l'intervento di riqualificazione della piazza parrocchiale). Nel 2019, essendo il primo progetto del 2015, occorreva adeguare i costi. Nel 2020 si arriva all'approvazione da parte dalla giunta al nuovo progetto definitivo esecutivo dei lavori: 86.561,87 euro di finanziamento regionale e 105.939,39 di cofinanziamento comunale, riguardante la piazza. Nel 2021 finalmente l'affidamento all'impresa aggiudicataria».

L'impennata ulteriore dei prezzi nel settore edile, al pari di imprevisti in corso d'opera, un classico in interventi delicati come questo, ha portato l'attuale giunta comunale ad approvare nel 2022 il progetto riguardante dei lavori aggiuntivi per la realizzazione dell'impianto di illuminazione. In questi giorni questo intervento è in fase di completamento e permetterà di avere la nostra piazza ben illuminata. In arrivo anche interventi per piantumazione e panchine.

