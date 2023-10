Lavori nel Rio Pardu: un pasticcio  

Sono fermi da ormai tre anni, a San Gavino, i lavori per lo spostamento del fiume rio Pardu: a rallentarli, il già noto contenzioso legale tra il Comune la ditta Putzu, che aveva vinto l’appalto dei lavori e chiede un risarcimento di quasi un milione di euro. Ma ora è emersa una novità, evidenziata dai consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù che, con un accesso agli atti del Comune, hanno spulciato i documenti dell’intricata vicenda. «Non c’è stata una corretta individuazione dell’area di esecuzione dei lavori», spiegano i due: «Un tecnico esterno ha riscontrato una difformità tra l’area espropriata e l’area di cantiere di circa 2.500 metri quadrati».

La polemica

«Per 2-3 anni – aggiunge Nicola Orrù – ogni volta che abbiamo chiesto conto alla Giunta dei lavori fermi ci siamo sentiti sempre rispondere che c’è stato il Covid. Oggi scopriamo che la situazione è assai diversa: se il terreno non è stato espropriato e io impresa non posso entrarci, cosa posso fare?» In Consiglio comunale la discussione sui lavori del rio Pardu si accende. L’assessore ai lavori pubblici Nicola Ennas respinge l’accusa di immobilismo: «Gli atti – ammette – ci dicono che vi è una leggera discordanza ma è possibile risolvere con un riallineamento: i 2.500 metri quadrati a cui si fa riferimento non ricadono nell’area del canale ma nelle zone adiacenti e, secondo quanto affermato dal professionista che ha fatto il picchettamento dell’area, non interferisce sull’opera».

«Una nuova gara»

Restano da sbloccare i lavori: «L’amministrazione – prosegue Ennas –non ha allentato la presa sull’importanza strategica della realizzazione dello spostamento del rio Pardu e vuole bandire una nuova gara. Faremo modifiche e aggiornamenti anche da un punto di vista progettuale. La mancata realizzazione dei lavori non è dovuta alla nostra volontà ma alla posizione della ditta esecutrice che ha portato in causa il Comune». Per il sindaco Carlo Tomasi il problema delle incongruenze dell’area del cantiere non è fondamentale: «La Regione ha sempre dichiarato la validità del progetto. Ci stiamo adoperando per fare un nuovo bando ma i prezzi sono aumentati a dismisura».

Rimane critico il consigliere Stefano Altea: «La ditta Putzu ha fatto una richiesta di un tavolo tecnico e ora, dopo tre anni e mezzo, stiamo arrivando a quello che ha chiesto l’impresa, vale a dire la nomina di un consulente imparziale (terzo) per dipanare questa situazione. Noi tifiamo per il Comune ma non dovevamo arrivare a questo punto».

