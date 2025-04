Lavori nel porto,  la Regione stanzia 820mila euro 

Un finanziamento da 820mila euro è stato stanziato dalla Regione per il ripristino e la messa in sicurezza del porto turistico di Buggerru. La somma è stata stanziata a seguito della proposta presentata alla Giunta regionale dall’assessore dei lavori pubblici Antonio Piu che, considerate le risorse assegnate con la legge di stabilità 2023, ha accolto le richieste dell’amministrazione comunale del centro costiero, avanzate in seguito ai danni creati alle infrastrutture portuali dalle mareggiate dello scorso inverno.

«Sono risorse già stanziate, che oggi possiamo programmare per l’anno corrente – spiega l’assessore regionale Antonio Piu in una nota – andando incontro alla richiesta di un Comune che sostiene il suo sistema produttivo anche grazie al porto e a tutte le attività a esse correlate. I porti rappresentano per l’Isola una porta di accesso e di scambio fondamentale per la nostra economia. Aiutando le nostre comunità trae beneficio tutta la regione». Tra gli interventi più urgenti da attuare nel porto di Buggerru, programmati nel piano esecutivo dei lavori, va evidenziato il ripristino della testata del braccio d’ingresso e del molo di sopraflutto.

«Tutti gli interventi, così come il finanziamento – spiega la sindaca di Buggerru, Laura Cappelli – sono il frutto di alcune interlocuzioni avvenute con l’assessore regionale, che ringraziamo tantissimo per la disponibilità. La somma stanziata per noi è veramente importante, perché ci consentirà di frenare ulteriori danni alla struttura. Il ripristino del porto darà sollievo soprattutto ai pescatori locali e a tutte le attività correlate». Non solo interventi sul porto di Buggerru. La Regione, infatti, intende finanziare diverse opere anche in altri approdi dell’Isola.

