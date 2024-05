Lavori nel ponte verso Villasor 

Via i pilastri in cemento, spazio ai cavi in acciaio: il ponte che collega San Sperate e Villasor si prepara ai tanto attesi lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. L’ultima volta che si era parlato di operazioni sull’imponente struttura che scavalca il Rio Mannu era il 2022. Ora, un po’ a sorpresa, si apprende che i lavori, da programma, dovrebbero cominciare addirittura prima di giugno e sul tavolo ci sarebbero circa 300mila euro.

Due anni fa l’ultima comunicazione sull’argomento era arrivata dal Comune di San Sperate: si parlava di un bando da quasi 170mila euro per rimettere in sesto il vecchio ponte. Non per risolvere problemi strutturali, ma si trattava di una manutenzione comunque importante, specie dopo che alcuni cittadini avevano denunciato l’aspetto “decadente” della struttura. L’allora sindaco Enrico Collu aveva spiegato che «una manutenzione seria non si vedeva da più di 60 anni, da quando è stato costruito».

I rilievi

Dal 2022 di acqua sotto il ponte ne è passata parecchia. Poi, qualche giorno fa, sono stati avvistati alcuni operai impegnati a fare rilievi proprio in prossimità del viadotto. Dal Comune non risulta nessun intervento: di conseguenza gli operai potevano essere stati mandati solo dalla Provincia del Sud Sardegna che si occupa della strada, la Provinciale numero 4. Dagli uffici dell’ente infine è arrivata la conferma. E non si dovranno aspettare anni, e nemmeno mesi, stavolta per vedere il cantiere: si pensa di di partire entro giugno, quindi questione di giorni.

Il progetto

Ma come si interverrà? Dalla Provincia fanno sapere che l’idea è quella di sostituire i pilastri in cemento armato con dei cavi in acciaio. Alla fine il ponte dovrebbe avere un aspetto molto diverso proprio per via dell’aggiunta dei tiranti. Una soluzione, questa, che assicurerebbe una maggiore stabilità e resistenza strutturale al tempo. Non si andrà a incidere sulla strada o su altri elementi.

La chiusura

La viabilità è il tasto dolente: l’arteria rappresenta la strada più breve per i cittadini e i lavoratori che vogliono spostarsi da un paese a un altro ma anche raggiungere dei punti nevralgici (basti pensare al mercato ortofrutticolo, sempre sulla Provinciale). I lavori andranno avanti per circa 60 giorni, due mesi, e per l’intera durata la strada dovrebbe rimanere chiusa, vista l’imponenza della operazioni. Dagli uffici provinciali assicurano che, oltre alla buona riuscita delle operazioni, l’ obiettivo primario è quello di concludere tutte le operazioni nel più breve tempo possibile, proprio per evitare disagi prolungati. Nel frattempo spetterà agli automobilisti trovare soluzioni alternative per ovviare al blocco del ponte.

