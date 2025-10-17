«Lavori nel ponte, troppi ritardi» 

I lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Mannu, a Samassi, stanno durando troppo a lungo e creano disagi quotidiani ai cittadini e agli operatori agricoli. È questo quanto denunciano i consiglieri comunali dell'opposizione, guidati da Giancarlo Melis, che con una nota segnalano la situazione e chiedono chiarimenti all’amministrazione. «I lavori sul ponte si protraggono ormai da oltre sei mesi – scrivono – e i disagi per la circolazione sono sotto gli occhi di tutti, residenti e non». L’opposizione riconosce la necessità dell’intervento di ristrutturazione, «visto lo stato di degrado della struttura», ma contesta la lentezza dei lavori e il numero ridotto di operai impiegati dall’impresa.

A causa dei lavori, solo una carreggiata del ponte resta percorribile, troppo stretta per i mezzi pesanti, costretti così a una deviazione: «Samassi è soprattutto un paese agricolo. I mezzi che vi transitano, talvolta ingombranti, sono costretti a fare un percorso molto lungo, circa 5 chilometri lungo la strada di Sa Mandara, che si ricollega poi al ponte sommergibile e alla circonvallazione che collega Samassi e Serramanna. Lo stesso vale per i pullman e gli autoarticolati, costretti a fare un percorso anche più lungo». Da qui la richiesta di maggiori sollecitazioni nei confronti dell’Anas e dell’impresa che sta eseguendo i lavori.

«Quello che a noi appare incomprensibile – si legge nel documento – è il numero degli addetti che l’impresa appaltatrice ha messo in campo. Un’opera così strategica per questa comunità e per tutti coloro che quotidianamente si recano a lavoro avrebbe meritato tempi di realizzazione molto più ristretti. Questa amministrazione ha sollecitato in modo incisivo l’ente preposto Anas e quindi l’impresa? Era necessario incidere sulla tempistica dei lavori e, se necessario, imporre due turni di lavoro».La preoccupazione maggiore riguarda le ripercussioni economiche: «Questa dilatazione dei tempi ha creato danni economici importanti agli operatori agricoli e a tutto il comparto dell’autotrasporto. I disagi per i cittadini si superano, i danni economici restano».

