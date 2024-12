Lavori nel ponte tra varianti e ritardi 

Una certezza c’è: i lavori per la ristrutturazione del ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera non termineranno a giugno del 2025 come indicato sui cartelli del cantiere avviato ormai un anno fa. Lo ha confermato l’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu che ieri mattina – assieme ai rappresentanti della Provincia, dell’Anas e del Comune di Villaputzu - ha effettuato un sopralluogo. «Al momento – spiega Piu – non è possibile indicare una data di fine lavori, per questo motivo ho istituito un tavolo tecnico permanente tra tutti gli enti coinvolti, impresa compresa. Non è possibile che ci sia tutta una serie di rimandi e ritardi che non sono chiari. A febbraio, tramite questo tavolo, dovrà essere indicato un cronoprogramma definitivo». Le responsabilità dei ritardi non sarebbero solo dell’impresa «ma di tutte le parti coinvolte – aggiunge Piu – come sempre accade in questi casi».

La variante

Rispetto al progetto iniziale c’è una variante da fare, un qualcosa che non era possibile prevedere prima dell’inizio dei lavori. «I soldi – dice ancora Piu – non sono un problema, se servono ulteriori risorse le stanzieremo». L’assessore, al momento, non prende in considerazione l’ipotesi della realizzazione di un nuovo ponte «perché prima – chiarisce – c’è da portare a termine questo intervento già avviato. Non sto escludendo un nuovo ponte ma non posso prendermi adesso questo impegno».

Il comitato

Ma proprio il nuovo ponte è la richiesta principale del comitato dei cittadini che – sempre ieri – ha incontrato l’assessore. «A nostro avviso – dice Antonio Congiu, presidente del comitato – si stanno sprecando quasi due milioni di euro su un ponte che sarebbe da demolire o, al limite, utilizzare come pista ciclopedonale. Al Sarrabus serve un ponte nuovo, quando il vecchio sarà riaperto si transiterà sempre a senso unico alternato, non si può andare avanti così». Congiu aggiunge che «l’inadeguatezza del vecchio ponte è stata documentata da uno studio dell’università di Cagliari, sarebbe da buttare giù e rifare». In ogni caso «un grazie all’assessore Piu che è venuto a toccare con mano la situazione che stiamo vivendo e che ci ha assicurato il suo massimo impegno».

Il Comune

I ritardi sui lavori di messa in sicurezza del ponte preoccupano il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che però si dice particolarmente soddisfatto della disponibilità mostrata da tutti (Regione, Provincia, Anas) per risolvere i problemi e andare avanti con i progetti di viabilità alternativa: «Tra le note positive – sottolinea il primo cittadino – il via libera allo svincolo definitivo in zona Sant’Angelo. A febbraio ci saranno dei tempi certi anche per questo ulteriore tassello».