Villamar.
19 ottobre 2025 alle 00:31

Lavori nel ponte sul Flumini Mannu 

Dopo una lunga attesa, è ora realtà il rifacimento del ponte sul Flumini Mannu lungo la strada provinciale 43, nel territorio di Villamar. L’intervento, programmato dalla Provincia del Medio Campidano nell’ambito del piano di messa in sicurezza di ponti e viadotti, prevede lavori di consolidamento strutturale, manutenzione dei giunti e delle opere di sostegno, con l’obiettivo di garantire una circolazione sicura. Per consentire l’esecuzione delle opere, la circolazione sarà interdetta sino al 12 gennaio, con deviazione del traffico verso strade alternative: lungo la statale 197 (Sanluri–Barumini) e la provinciale 36 per Villanovafranca, che rappresentano gli assi principali di collegamento fra i comuni interessati.

Il ponte collega Villamar con Villanovafranca, Segariu e Guasila, e rappresenta un passaggio essenziale per la mobilità locale. La chiusura, seppur temporanea, comporta inevitabili disagi. Il vice sindaco, Pierpaolo Porcu, dice: «L’intervento era atteso da tempo e consentirà di risolvere le criticità di un’infrastruttura importante per il territorio».

