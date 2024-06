Lavori nel ponte, strada chiusa per un mese 

Per almeno un mese potranno accedere alle loro attività solamente percorrendo un lungo giro sulla strada statale 195: a causa dei lavori di demolizione del ponte di Is Suergius de mari, l’agriturismo, il ristorante, il residence, il circolo velico e il piccolo villaggio della zona rischiano di cominciare la stagione estiva nel peggiore dei modi.

I lavori

L’intervento prevede il rifacimento integrale della struttura che consente l’attraversamento del canale Saliu, necessario perché l’opera esistente impedisce il regolare deflusso delle acque in occasione dei piogge abbondanti. Il cantiere resterà aperto per circa un mese: fino alla conclusione dei lavori per raggiungere la zona di Agumu - dove sono insediate diverse attività - sarà necessario percorrere la strada vicinale Is Suergius de mari, che si innesta sul chilometro 31,700 della Statale. Lo stravolgimento momentaneo della viabilità spaventa soprattutto le attività aperte solamente nei mesi estivi, come l’agriturismo Sa Prantaxia.

La protesta

«Inizieremo la stagione questa settimana e resteremo aperti per tre, forse quattro mesi, se il nostro agriturismo resterà difficilmente raggiungibile sino agli inizi di luglio per noi sarà un’estate sottotono - spiega la titolare, Silvia Balloi - a rischio ci sono gli stipendi di cinque persone. Comprendiamo l’utilità di questi lavori, tuttavia iniziarli in concomitanza della stagione turistica rischia di mettere le nostre attività in difficoltà: allo stato attuale, vista la presenza della striscia continua sulla Sulcitana, per arrivare nella nostra zona è necessario raggiungere la rotatoria all’altezza della chiesetta di Boeria, a Santa Margherita, per poi tornare indietro. Chiediamo al Comune di realizzare una stradina alternativa, almeno sino alla fine dei lavori».

La minoranza

L’inizio dei lavori a Is Suergius de mari fa storcere il naso anche ai consiglieri di minoranza del gruppo Siamo Pula. «Aprire un cantiere in quella zona, a ridosso della stagione estiva, significa dare una bella mazzata alle diverse attività presenti, che si sono trovate all’improvviso di strade chiuse - lamenta la capogruppo, Ilaria Collu - ci chiediamo se fosse proprio necessario farlo adesso. Non discutiamo la funzionalità dell’intervento, ma, anche confrontandosi con la comunità, si sarebbe potuto programmare i lavori in un altro periodo dell’anno».

La replica

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, chiarisce i motivi dell’apertura del cantiere a giugno: «Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza idraulica di quella zona, siamo consapevoli del fatto che questi lavori possano creare disagi, la tempistica è legata all’arrivo del finanziamento che abbiamo appena ottenuto e al fatto che in questo periodo dell’anno gli operai hanno la possibilità lavorare su un terreno asciutto. I lavori termineranno nel giro di un mese e ci permetteranno di dire addio a quel ponte, finito sott’acqua più di una volta nei giorni di piena».

